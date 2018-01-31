Ankara - Şam diyaloğunun şifreleri bu haberde sevgili izleyenler... Fırat'ın batısı diyalog kapısını araladı. Nehrin doğusu ise direkt temas yolunu açacak. PKK/PYD’ye karşı Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon, Ankara-Şam koordinasyonu ile yapılacak. Ulusal Kanal'a bilgi veren güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda iki ülke arasındaki diyaloğun "mecburiyet" olduğunu vurguladı. Kaynaklar ayrıca “Esad’la olmaz takıntısı”nın da artık kırıldığı görüşünde. Ankara Haber Müdürü, Eray Çelebi'nin özel haberi...

Fırat’ın doğusundaki PKK hedeflerine yönelik olası operasyon, Ankara-Şam arasındaki buzları eritmenin anahtarı olacak.



Türk Ordusu’nun Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye- Suriye hattında dostluk köprüsü kurdu.



Ulusal Kanal’a bilgi veren güvenlik kaynakları, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir operasyon konusunda Ankara-Şam işbirliğini “Türkiye’nin mecburiyeti” olarak değerlendirdi.



Suriye Ordusu’nun Fırat’ın doğusundaki üslerine dikkat çeken kaynaklar, Suriye ile doğrudan temasın sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu noktada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin hezimetine dikkat çeken güvenlik bürokrasisi; gözünü Şam'la kurulacak işbirliğine dikmiş durumda... Barzani’nin, Bağdat ile işbirliği ile yenildiğine dikkat çeken kaynaklar, Suriye’de kesin zaferin merkezi hükümet ile işbirliği ile mümkün olacağını vurguluyor.



Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Ankara-Şam arasındaki yumuşama, Ankara’nın üslübuna da yansımıştı. Önce Cumhurbaşkanı ardından Başbakan konuşmuştu.



”SİYASETİN KAPILARI AÇIK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır. Bu konuda bir şey olmaz türünden peşinen kestirip atma türünden bir anlayışın, bir yaklaşımın içinde olmamız çok da doğru olmaz. Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır” ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Yıldırım ise, "Suriye ile alt düzey ve dolaylı ilişkiler sürüyor. Suriye rejimi de yapılacak işin bir parçası. Bunu yadsıyamayız" demişti.



Güvenlik bürokrasisinden edinilen bilgilere göre, Suriye politikasının oluşturulduğu merkezlerde Ankara-Şam işbirliği yüksek sesle dillendiriliyor. Ulusal Kanal’a konuşan kaynaklar, dış politikada “Esad’la olmaz takıntısı”nın da artık kırıldığını vurguluyor.



Güvenlik kaynakları, Afrin Harekatının ardından Suriye Ordusu’nun İdlib’teki ilerlemesine ve Türkiye'nin buna tepki vermemesine de bu kapsamda yaklaşıyor.



Haber: Eray Çelebi

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