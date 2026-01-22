Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma dosyasında adı geçen yapımcı Esat Yontunç hakkında, savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

YAKALAMA KARARI İLE ARANIYORDU

Yapılan incelemelerde bir süredir yurt dışında olduğu tespit edilen Yontunç, Türkiye'ye dönüş yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan yapımcı, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Emniyet birimleri soruşturma kapsamındaki işlemlerini sürdürüyor.