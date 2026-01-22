Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında aranan ünlü yapımcı, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet birimlerinin takibine takıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma dosyasında adı geçen yapımcı Esat Yontunç hakkında, savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

YAKALAMA KARARI İLE ARANIYORDU

Yapılan incelemelerde bir süredir yurt dışında olduğu tespit edilen Yontunç, Türkiye'ye dönüş yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan yapımcı, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

Emniyet birimleri soruşturma kapsamındaki işlemlerini sürdürüyor.

Ravad Ramazanoğlu, Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu Başkanı olduRavad Ramazanoğlu, Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu Başkanı olduDünya
İlk kez açıkladı: İngiliz futbol efsanesi Fas'ta kaçırıldı!İlk kez açıkladı: İngiliz futbol efsanesi Fas'ta kaçırıldı!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Rezervlerde tarihi rekor kırıldı!
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
Esnaf için 100 milyon liralık finansman sağlanacak
Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi
Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
"Türkiye artık transit göç rotası değil!"
Gröndlandlılar Trump ile alay etti
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu?
Altında "Grönland" etkisi! Altında "Grönland" etkisi!
Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller... Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller...
Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Altında rüzgar tersine mi dönüyor?