Esenboğa Havalimanı’na yeni pist ve kule: Uraloğlu ayrıntıları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında kapasite artırımı projesine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesinde basın mensuplarına hitap eden Uraloğlu, projenin birinci etabının 19 Ocak Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, “19 Ocak Pazartesi günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanımızın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacağız. 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulemizi ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

ANKARA’NIN HAVACILIKTA KONUMU GÜÇLENİYOR

Başkent Ankara’nın yeni yatırımlarla küresel havacılıkta daha güçlü bir konuma yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, Cumhuriyetin kalbi olan Ankara’nın artık dünyaya daha geniş ve güçlü kanatlarla açılacağını ifade etti.

TÜRKİYE HAVACILIKTA KÜRESEL MERKEZ HALİNE GELDİ

Türkiye’nin coğrafi avantajına dikkat çeken Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkede yaklaşık 1,5 milyar nüfusa erişim sağlanabildiğini belirtti. Son 24 yılda sivil havacılıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58’e çıktığını, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60’a yükseleceğini aktardı.

Pist altyapısında da ciddi artış sağlandığını belirten Bakan, 2002 yılında yaklaşık 149 kilometre olan pist uzunluğunun 92,4 kilometre artırılarak bugün 241 bin 404 metreye ulaştırıldığını söyledi.

2025 YILI YOLCU SAYISINDA REKOR

2025 yılının Türk sivil havacılığı açısından rekorlarla kapandığını belirten Uraloğlu, “2025 yılında transit yolcular dahil 247 milyon 163 bin yolcuya ulaştık. Bu rakamla Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sırada yer aldık” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın tek başına yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini ifade eden Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye genelinde havalimanlarından faydalanan toplam yolcu sayısının 3,2 milyara ulaştığını kaydetti.

Esenboğa Havalimanı’ndaki büyümeye de dikkat çeken Uraloğlu, 2021 yılında 7 milyon olan yolcu sayısının 2025 itibarıyla yaklaşık 14 milyona çıktığını, aynı dönemde uçak trafiğinin ise yüzde 54 oranında arttığını açıkladı. 2035 yılında yolcu sayısının 23 milyonu, 2045’te ise 31,5 milyonu aşmasının öngörüldüğünü belirten Uraloğlu, bu nedenle kapasite artırımı projelerinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

PROJE DEVLET BÜTÇESİ KULLANILMADAN TAMAMLANDI

Proje kapsamında yeni pist, hava trafik kontrol kulesi, kargo apronu, taksi yolları, teknik binalar, itfaiye istasyonu, güvenlik tesisleri ve otoparkların inşa edildiğini belirten Uraloğlu, toplam yatırım bedelinin 298 milyon euro olduğunu açıkladı. Projenin devlet bütçesinden tek kuruş harcanmadan hayata geçirildiğini vurgulayan Uraloğlu, yolcu garantisi verilmeden, 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon euro kira geliri elde edileceğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükseldiğini belirten Bakan Uraloğlu, ikinci etapta terminal binasının genişletileceğini ve yeni apron alanlarının inşa edileceğini de duyurdu.

Açıklamasının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, yeni pist, kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesislerin Ankara’ya, Türkiye’ye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.