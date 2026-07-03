Esenboğa Havalimanı'nda NATO Zirvesi kaynaklı uçuş kısıtlaması başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre yayımlanan NOTAM uyarınca, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00 ile 18.00 arasında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki hava trafiği sınırlandırılacak. NATO Zirvesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan bu geçici kısıtlama uygulaması, 8 Temmuz Çarşamba günü ise 14.00 ile 21.00 saatleri arasında devam edecek.

Alınan kısıtlama kararı, zirveye katılacak üst düzey konukların seyahatlerini ise etkilemeyecek. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları bu uygulamanın tamamen dışında bırakıldı.

Ancak muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak olan söz konusu uçuşlar için teknik bir kural getirildi. Yetkililer, ilgili hava araçlarının uçuş planlarının (Flight Plan) 18'inci bölümüne ‘STS/ATFMX' ibaresini işlemelerinin zorunlu olduğunu bildirdi.