Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni kulesi yarın hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 3. pistinin ve yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında, Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi hakkında bilgi verdi. Projenin birinci etabının tamamlandığını belirten Uraloğlu, 19 Ocak Pazartesi günü yapılacak açılışla birlikte önemli bir eşiğin aşılacağını söyledi.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulemizi ve tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.”

“ÇOK SAYIDA BİNAYI ÇAĞIN EN SON TEKNOLOJİSİNE UYGUN OLARAK İNŞA ETTİK”

Esenboğa Havalimanı’nın yenilikçi bir vizyonla ele alındığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin ilk etap çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Bu işler kapsamında havalimanımızın 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti, 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekarelik teknik bloğu tamamladık.

Bununla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde, 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apronu, taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 bağlantı taksi yolu, 5 hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü binası, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare ARFF İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 adet nöbetçi kulesi ve 232 metrekare ana nizamiye binası olmak üzere toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanını tamamladık.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, proje kapsamında bin 200 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre güvenlik duvarı aydınlatması ve 18 bin 300 metre uzunluğunda kamera izleme sistemi çalışmalarının da tamamlandığını aktardı.

“YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA YÜKSELDİ”

Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artışıyla birlikte Ankara’nın havacılıkta daha güçlü bir konuma geldiğini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı’mız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor.”