Esenler Otogarı'nın karanlık yüzü

İstanbul Esenler Otogarı'nın işletmesi değişti şimdi ise taşınması gündeme geldi. Otogarın karanlık yüzü olarak tabir edilen alt katlar hâlâ tartışma konusu. Alt katların 25 yıldır kaderine mahkum edildiğini, hiç bir düzenleme yapılmadığını söylen esnaf otogarın taşınmasını değil, onarılmasını istiyor.

1994 yılında inşa edilen İstanbul Esenler Otogarı'nın alt katı, girilmez vaziyette.



Üstelik günde binlerce kişinin girip çıktığı otogar için yaklaşık 25 yıldır hiçbir onarım çalışması yapılmadı.



Bizde alt katın o karanlık yüzünü çekiyorduk ama bir anda özel güvenlik geldi, çekimi durdurdu.



Polis sürekli aşayiş uygulaması yaparak suç oranlarının azalmasına katkı sağlıyor. Ancak alt katın ürkütücü yanı bir türlü aydınlığa çıkarılmıyor.



Ayrıca otogarda çalışanlar, otopark işletmesinin İSPARK'a deverilmesini geç kalınmış bir atılım olarak görüyor.





HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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