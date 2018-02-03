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Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 12 yaralı

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 12 yaralı

İstanbul Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolundaki zincirleme trafik kazasına 10 araç karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik TEM gişelere doğru tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #zincirleme kaza
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