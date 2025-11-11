Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında 13 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için mahkeme tahliye kararı verdi. Özer hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanacak.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tensip kararıyla tahliye kararı verdi.
Mahkeme, tahliye kararının yanında Özer hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Davanın ilk duruşmasının 27 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.
13 AYDIR TUTUKLUYDU
Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2024’te tutuklanmıştı.
Tutuklamanın ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.
Özer hakkında ayrıca “rüşvet” iddiasıyla açılan soruşturma ise takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.