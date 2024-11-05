Esenyurt Belediyesi'ndeki incelemede ilişkiler ağı dikkat çekti! Ahmet Özer soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıkıyor

CHP’nin DEM Parti ile "kent uzlaşısı" ittifakının belediye başkanı olan Ahmet Özer’in terör bağlantısı nedeniyle tutuklanmasının ardından, soruşturmanın ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor. Belediyede yapılan incelemede, PKK ve FETÖ ile ilişkiler ağı dikkat çekti.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışıyor gösterilen ve FETÖ’den ihraç edilen 6 subay ve astsubayın maaş aldığı tespit edildi.

ESPAŞ, belediye iştiraki olduğu için özel statüde. Denetleme yetkisi de yalnızca belediye başkanında bulunuyor. ESPAŞ’ta çalışıyor gösterilen FETÖ’cü askerler hakkında inceleme başlatıldı.

Bu arada, Özer’in PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atandığı gün, Başkan Yardımcısı Murat Düzgün’ün talimatıyla 9 personelin yeri değiştirildi.

Bu kişilerin terör bağlantısı nedeniyle açığa çıkmamaları için belediye binasına 3 kilometre uzaklıktaki Kütüphane Müdürlüğü’nde görevlendirildiği ortaya çıktı. Yer değiştirme kararı iptal edilen 9 personelle ilgili de inceleme başlatıldı.

Öte yandan kayyum atanmasının ardından 3 başkan yardımcısının belediyedeki çalışmaların aksaması için "Ayak direyin" talimatı verdiği öğrenildi. Bu başkan yardımcılarının Av. Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün olduğu ve görevden alındıkları belirtildi.