Yargıtayın kısmen onama ve bozma kararının ardından, alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın görülmesine yeniden başlandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kısmen onama ve bozma kararının ardından, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Kadir Altun, Mehmet Altun, Hikmet Tezcan, Ömer Faruk Gülmez ve Cem Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.

Katılanlar vekili Gökhan Küçük, yargıtayın onama kararına katılmadıklarını, bozma kararına katıldıklarını belirterek Hamburg merkezli proje yönetim firması Ece ve Marmara Park hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanık avukatları da yargıtayın bozma kararına uyulmasını ve müvekkilleri hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı usul ve yasaya uygun yargıtay bozma ilamına uyulmasına ve şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Bazı müştekilerin suçtan zarar görme ihtimallerine binaen davaya katılma taleplerini kabul eden heyet, Yargıtayın Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında bulunduğu suç duyurularının akıbetinin sorulmasına, dava açıldığı takdirde davaların dosya ile birleştirilme talepli olarak açılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, katılanlar vekillerinin talepleri doğrultusunda Hamburg merkezli proje yönetim firması Ece ve Marmara Park şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.



Davanın geçmişi

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada mahkeme, 6 sanığın beraatine karar vermişti.

Mahkeme sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın ''1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem Firması'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek Firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez'in ''1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek'' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, hakkında beraat kararı verilen sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay, ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat kararının onanmasına hükmetmişti. Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti.

Bahsedilen belgelerin dikkate alınarak, olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, sanıkların kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları birlikte değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu dile getiren yargıtay, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmün bozulmasına hükmetmişti.