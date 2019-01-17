Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında, bir el bombası ile mermiler bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi'ndeki bir sitenin temizlik görevlisi, kamelyada, üzeri bezle kaplı ağzı açık bir poşet içerisinde el bombası ile mermiler bulunduğunu gördü.



Temizlik görevlisi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.



Bomba imha ekibinin çalışmasının ardından bir el bombası ile mermiler, incelemek üzere emniyete götürdü.