İstanbul Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1839 Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede patlama meydana geldi.
Patlama sonucu, aynı aileden Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlamanın babanın sobayı tutuşturduğu sırada meydana geldiği öne sürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta bir evde meydana gelen patlamada Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
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