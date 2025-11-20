Esenyurt’ta 13 yaşındaki Eren şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Son sipariş verdiği restoran ruhsatsız çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 13 yaşındaki Eren Yılgın’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Hürriyet Mahallesi Saka Sokak’ta yaşayan Eren Yılgın, dün 19.00 sıralarında işten eve dönen annesi Ayten Yılgın tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eren Yılgın’ın kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, soruşturmada önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

RESTORAN RUHSATSIZ ÇIKTI

İncelemelerde, Eren’in hayatını kaybetmeden kısa süre önce yemek siparişi verdiği restoranın ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından işletme belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Yetkililer, çocuğun ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü bildirdi.