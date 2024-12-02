Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Hakkında arama kararı bulunan zanlı, evine gözaltı işlemi yapmak üzere gelen ekiplere silahla ateş açtı. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yenikent Mahallesi 670. Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere evine gitti.

Zanlı M.Ö, olay yerine gelen kapıdaki polis ekiplerine silahla ateş açtı. Olayda polis memuru N.Y, karın bölgesine mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis memuru N.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de Esenyurt'ta yaşanan olayla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, özel harekat ekiplerince, M.Ö'nün yakalanması için belirtilen adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi - Resim : 2

Açıklamada, "Özel harekat unsurlarınca adrese girildiği esnada, İ.S.Y. (14) isimli erkek çocuğunun kafasına şüpheli tarafından ateş edilerek çocuk yaralanmış, ardından şüpheli kendi kafasına da ateş ederek intihara teşebbüs etmiş, görevlilerce durum kontrol altına alınarak şüpheli ile erkek çocuğunun hastaneye intikali sağlanmış, hayati tehlikelerinin devam ettiği anlaşılmıştır. M.Ö'nün kayıtları incelendiğinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının olduğu tespit edilmiş, adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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