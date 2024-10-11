Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2326. Sokak'ta bir evin önüne bırakılan şüpheli bir paket ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, site içinde tabloz bir motosikletin yanında şüpheli bir çanta buldu.

Motosikletin şase numarası sorgulanan polis, motosikletin çalındığını tespit etti. Çantada ise 605 gram esrar, hassas terazi ve kullanıma hazır durumdayken bulunduruluyor. Polis, miktarın devamının ihbarı alınan adreste değerlendirilerek, burada yaptığı aramada M.Ö. ve BG'yi ele geçirdi.

Adreste ayrıca 34,26 gram esrar, 16,60 gram kokain, 15 bin 50 lira, 1 Amerikan doları ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, "uyuşturucu madde ticareti" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı ve emniyet kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, artan madde ticaretinin durdurulması nedeniyle tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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