İstifa nedeniyle boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğu için seçim yapıldı. CHP grubunun katılmadığı oylamada eski Başkan Necmi Kadıoğlu'nun yerine AKP'li Ali Murat Alatepe seçildi.

Sürpriz istifa sonrası boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı koltuğuna AKP'li Ali Murat Alatepe oturdu.



İstanbul Esenyurt'ta istifa eden Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yerine geçeçek ismin belirlenmesi için seçim yapıldı.



45 üyenin bulunduğu Belediye Meclisi'nde 32 oyu olan AKP grubu seçimlerden önce tek adayın Ali Murat Alatepe olduğunu açıkladı.



13 üyesi bulunan CHP de önce bir başkan adayı açıklayacağını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrası aday açıklamayan CHP, başkan seçimi oylamasına da katılmadı.



Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AKP'li 32 üyenin tamamının oyunu alan Ali Murat Alatepe, Esenyurt’un yeni belediye başkanı oldu.







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