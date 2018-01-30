Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT'un genel müdürü Raif Canbek'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Canbek'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesine ilişkin başlattığı çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Olay yerinde bulunan bir cep telefonunun 16 yaşındaki A.Y'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden A.Y, olayı DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube İşyeri Temsilcisi İ.P.'nin talimatıyla gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine İ.P. de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı.



İ.P'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT'un genel müdürü Raif Canbek dün akşam saatlerinde evinin önünde darbedilmiş, yüzünden ve başından yaralanan Canbek, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılmıştı.

