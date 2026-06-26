Eşi ve oğlunu boğarak öldürmüştü! Edirne’de aile katliamı davasında karar çıktı

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısı Ömer Gökhan Alacı'nın cezası belli oldu. Duruşmaya tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanık avukatının yanı sıra, hayatını kaybeden Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs, ailenin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu.

Yargılama sırasında söz alan anne Meliha Örs ve baba Ahmet Örs, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Örs ailesinin avukatları da mahkemedeki beyanlarında işlenen cinayetin niteliğine dikkat çekerek, suçun canavarca hisle gerçekleştirildiğini vurguladı ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Karar aşamasına geçilmeden önce Mahkeme Başkanı, sanık Ömer Gökhan Alacı'ya son sözlerini sordu. Sanık Alacı, mahkeme heyetine söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

MAHKEMEDEN ÇİFTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Kararını belirlemek üzere duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Ömer Gökhan Alacı'ya "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme" suçlarından olmak üzere toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Cinayetler, geçtiğimiz yıl 4 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde işlenmişti. Didem Örs Alacı'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekipler daireye girdiklerinde Didem Örs Alacı, oğlu Doruk Kaan Alacı ve baba Ömer Gökhan Alacı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Ömer Gökhan Alacı'nın eşini ve oğlunu boğarak öldürdüğü, cinayetlerin ardından ise kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmişti. İntihar girişimi sonucu ağır yaralanan zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve buradaki tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.