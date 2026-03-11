Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle öldürmüştü, iyi hal indirimi uygulandı

2022 yılında işlenen cinayete ilişkin görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanığın cezasında indirime gitti.

İYİ HAL İNDİRİMİ VE CEZADA HAFİFLETME

Mahkeme, sanığa başlangıçta en üst sınırdan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın sabıka kaydının olmaması ve duruşmadaki "iyi hali" gibi gerekçelerle lehe indirim uygulandı. Ayrıca eylemde "canavarca his oluşmadığına" hükmedilerek, ağırlaştırılmış ceza iki kez müebbet hapis cezasına çevrildi.

KARARA TEPKİ

Kadın dernekleri, ceza indiriminin iptali ve kararın bozulması için üst mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Avukat Çisel Demirkan Sakallı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tahliye imkanını tamamen ortadan kaldırdığını belirterek şu vurguyu yaptı: "Müebbet hapis cezasında bir infaz süresi var."