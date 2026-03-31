Eşinin sevgilisi sandığı adamı öldüren zanlı yakalandı

İstanbul Sultangazi’de, boşanma aşamasındaki eşiyle münasebeti olduğu yönündeki temelsiz kanaati neticesinde bir şahsı araç içerisinde silahla hedef alarak öldüren şahıs, emniyet güçlerinin operasyonuyla ele geçirildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Eşinin sevgilisi sandığı adamı öldüren zanlı yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Sultangazi ilçesinde Erdal Kökyayan (41), bir otomobilin içerisinde ateşli silahla başından vurulmuş vaziyette tespit edildi. Olay mahalline intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ivedilikle hastaneye sevk edilen Kökyayan, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEKNİK TAKİP VE KAMERA KAYITLARI

Firari şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan operasyonel süreçte, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı. Kayıtlarda, failin araçtan inmesinin ardından kontrolsüz kalan otomobilin geri istikamette kayarak kaza yaptığı anlar teknik olarak belgelendi.

OPERASYONEL SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Emniyet birimleri, görüntüler üzerinden kimlik tespiti yapılan İhsan C.’yi Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde icra edilen baskınla etkisiz hale getirdi. Zanlının beyanları doğrultusunda, olay anında araçta bulunan akrabası Hasan C. de suç ortağı şüphesiyle gözaltına alındı.

ZANLININ İTİRAFI: "ŞAHSİ KURGU VE YANLIŞ HEDEF"

İhsan C.’nin emniyetteki ifadesinde; boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice C.’nin Erdal Kökyayan ile bir ilişkisi olduğu yönündeki şahsi kurgusu doğrultusunda bir buluşma tertip ettiği ve seyir halindeyken ateş açarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı.

İLLİYET BAĞININ OLMADIĞI RESMEN SAPTANDI

Polis ekiplerince yürütülen derinlemesine soruşturma ve dijital verilerin analizi neticesinde, maktul Erdal Kökyayan ile Hatice C. arasında hiçbir irtibat bulunmadığı ve tarafların birbirini tanımadığı kesin olarak rapor edildi.

ADLİ SÜREÇ VE SEVK

Gözaltı süreçleri tamamlanan İhsan C. ve Hasan C., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Konuyla ilgili yargı soruşturması kararlılıkla devam etmektedir.

cinayet yakalandı
