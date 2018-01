Et ve Süt Kurumu,"Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir. Tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir." açıklaması yaptı.

Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, bir internet sitesinde "Vatandaşa Hastalıklı Et Yedirdiler" başlıklı köşe yazısında, "Bosna Hersek'ten getirilen 20 ton sığır karkas etinin, analiz edilmeden piyasaya sürüldüğü, böylelikle vatandaşın zehirlendiği" iddiasına yer verildiği belirtildi.



Vatandaşa hastalıklı et yedirildiği iddiasının kesinlikle asılsız, kurumu karalamaya, Bosna Hersek ile yürütülen faaliyetleri sekteye uğratmaya yönelik olduğuna yer verilen açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından ESK'ya verilen tarife kontenjanları kapsamında sığır eti ithalatı gerçekleştirildiğine işaret edildi.



Bu kapsamda Bosna Hersek'ten de sığır eti ithal edildiği, 2014'ten beri ilgili ülkeden ithalat programı kapsamında yaklaşık 20 bin ton et ithalatı gerçekleştirildiği, ithal edilen etlerin gerekli analiz ve kontrol işlemlerinin, Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kontrollerde Bosna Hersek'ten getirilen etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu etler, analiz sonuçları çıkana kadar 24 Ağustos 2017'de depolarımızda muhafaza altına alınmıştır. Bu partideki etler, iddia edildiği gibi piyasaya sürülmemiş olup depolarımızda muhafaza altında tutulmuştur. Analiz sonuçlarının olumsuz çıkması üzerine imha işlemlerine, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 20. maddesine göre 5 Ocak 2018'de Erzincan Kombinamız rendering tesislerinde başlanılmıştır. Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir. Tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir."