ESK’dan spekülatif fiyat artışlarına ‘sıfır tolerans’ mesajı: “Tüm tedbirleri aldık!”

Et ve Süt Kurumu (ESK), son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları ve artışlar üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurum, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlediğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

