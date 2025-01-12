Eski açılımcı Bülent Arınç'tan yeni açılıma öneri! MHP ve Erdoğan ile ilgili konuştu

AK Parti kurucularından eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, MHP öncülüğünde başlatılan süreci sevinçle karşıladı. Eski açılım tecrübelerini paylaştı.

DEM heyetine topal ördek diyen Bülent Arınç, yeni açılım sürecinin bizzat MHP tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Arınç, "Tecrübeme dayanarak söylüyorum DEM Parti'nin inisiyatifinde bir gidiş kesinlikle eksik olur. Düşünebiliyor musunuz içlerinde bir belediye başkanı var ama 3 defa görevden alınmış. Meclis Başkan Vekili var, hala mahkemelerinden birkaç tanesi devam ediyor... Onları seviyorum ve takdir ediyorum yanlış anlaşılmasın. Ama DEM Parti bu heyetle bir partinin karşısına gittiği zaman... Topal ördek gibi afedersiniz. Siyaseti hakkıyla temsil eden, içlerinden başka bir ekip de olabilir diye düşünebilirler." dedi.

DEM Parti heyetini açılım için yetersiz gören Bülent Arınç, meclisteki partilerle görüşmeyi de bizzat MHP’nin yapması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sürecin sonucunda onayına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bülent Arınç, "Benim teklifim bu sürecin bizzat MHP tarafından yönetilmesidir. MHP bu konuda çok yetenekli. Deneyimli değil biliyoruz ama isterlerse bu süreci başarıyla yönetecek iyi insanlardan bir ekip bulmaları lazım. Çünkü MHP'nin akreditasyonu var. Gittikleri partilerde yapılacak konuşmalarda bir güven tertip edebilirler. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı bu işin içinde olmayı istemez. Ama en son parti ziyaretinde genel başkan vekilinin de içinde bulunduğu bir heyet bunları karşıladığına göre bunun belki sonuç kısmında mutlaka olurunun alınmasına ihtiyaç olacaktır." dedi.

Ekopolitik adlı düşünce merkezinin konferansında konuşan Bülent Arınç’ın hedefinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da vardı. Uçum hakkında ağır sözler kullanan Arınç, Uçum’u devletçi ve faşist olmakla suçladı.