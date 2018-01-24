Terör örgütü üyeliği ve dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıkan Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olmak suçundan hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, terör örgütü üyeliği ve dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem ve avukatlarıyla sanık tarafından dolandırıldığını öne süren müşteki Şengül Tuncal katıldı. Birol Erdem de duruşmayı izleyiciler için ayrılan bölümde takip etti.



Gülümser Erdem, savunma tarafının tanıklarının dinlendiği sırada rahatsızlandığını belirterek mahkeme heyetinden izin istedi. Jandarma tarafından salondan çıkarılan sanığa adliyede görevli sağlık ekiplerince müdahale edildi. Duruşma, tansiyon problemi olduğu öğrenilen Erdem'in yokluğunda devam etti.



Tanık beyanlarının dinlenmesinin ardından söz alan sanık avukatlarından Hayrettin Küçüksoy, müvekkilinin FETÖ mensubu yüksek yargı üyelerinin evinde toplantı yapmalarına zemin hazırlamakla suçlandığını fakat bu iddianın asılsız olduğunun müşteki beyanlarıyla ortaya çıktığını öne sürdü. Küçüksoy, toplantıya katıldığı öne sürülen kişilerin HTS kayıtlarının dosyaya celbini istedi.



Avukat Sümeyye Betül Şahiner ise müşteki Şengül Tuncal'ın beyanlarında çelişkiler bulunduğunu, müvekkili Gülümser Erdem'in ev işlerinde yardımcı olması için anlaştığı müştekinin parasını eksiksiz ödediğini, dolayısıyla müvekkilinin müştekiyi dolandırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



Şahiner, müştekinin eve toplantıya geldiğini öne sürdüğü kişilerin Birol Erdem'in iş arkadaşları olduğunu, Erdem'in iş icabı görüştüğü bu kişilerin sanık Gülümser Erdem ile bir ilgisinin bulunmadığını savundu.



Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Erdem'in tutukluluk halinin devamını istedi.



Daha sonra ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Gülümser Erdem'in adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti. Heyet davayı 7 Mayıs'ta görülmek üzere erteledi.