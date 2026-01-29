Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tahliye edildi

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, tahliye edildi. Mahkeme, Sancak hakkında ev hapsi kararı verdi. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok şükür evimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Murat Sancak, tutuklu bulunduğu süreçte cezaevinden bir mektup kaleme almış ve yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Sancak mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah'a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır. Kalbim her daim sizlerle.

Murat Sancak’ın avukatı da süreç devam ederken yaptığı açıklamada, dosyanın yanlış yansıtıldığını belirtmişti. Açıklamada, incelemeye konu işlemlerin ticari ve kişisel hayatın olağan akışı içinde gerçekleştiği vurgulanmış, gerekli belgelerin sunulacağı ifade edilmişti.