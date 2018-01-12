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Eski AİHM yargıcından özel açıklama

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi Rıza Mahmut Türmen, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı noter şartına bağlamanın Anayasal hakları kısıtlayacağını söyledi. Noter şartının getirilmesi durumunda aday gösterme hakkının özünün bozulacağını vurgulayan Türmen, ortaya bir eşitsizlik çıkacağını ifade etti.

Eski AİHM yargıcından özel açıklama
Değişen Anayasa ile birlikte Cumhurbaşkanı adayı göstermenin 3 koşulundan biri olan 100 bin şartının noter onaylı olup olmayacağı tartışılıyor.

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Mahmut Türmen, imzaların noter şartına bağlanmasının Anayasal hakların kısıtlanması anlamına geleceğini söyledi.

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Türmen’a göre, noter şartı getirilmesi durumunda yurttaşlara Anayasa ile verilen hakkın özü bozulacak.

Meclis'te grubu bulunan partiler  için koşulsuz aday gösterme imkanı tanındığını belirten Türmen, yurttaşlardan noter ücreti almanın eşitsizlik yaratacağını ifade etti.

Haber: Gürkan Demir
Kamera: Barış Yurteri ​
ulusal.com.tr 
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