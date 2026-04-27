Eski AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin'e saldırıda 3 tutuklama: Tedavisi sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde geçtiğimiz günlerde eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan E.K., V.K. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü saat 15.00 sıralarında Haluk Laçin’in Datça’daki ofisinde meydana gelen saldırıda, iddiaya göre ofise gelen şahıslar ile Laçin arasında para talebi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından E.K., yanındaki ateşli silahla Laçin’i bacağından yaraladı.

Olay yerinden motosikletle kaçan saldırgan, emniyet güçlerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanırken, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen diğer iki şüpheli de gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Haluk Laçin’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.