Eski AK Parti Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti!

23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilliği ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulunan mimar ve siyasetçi Azize Sibel Gönül, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Azize Sibel Gönül'ün vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."