Eski Ak Parti Milletvekili evinde ölü bulundu

Son Dakika haberine göre, AK Parti’nin önceki dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu.

İsmail Bilen’in ölüm haberini, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yenişehirlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin."