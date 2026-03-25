Eski Ak Parti milletvekili gözaltına alındı

Eski Ak Parti Milletvekili ve Eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. SPK'nın ocak ayında yaptığı suç duyurusunun ardından yürütülen süreçte Bayramoğlu'nun İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.

Eski Ak Parti Milletvekili ve Eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

23. Dönem milletvekilliği de bulunan Bayramoğlu hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) daha önce suç duyurusunda bulunduğu biliniyordu. Ocak ayında yapılan bu başvurunun Bayramoğlu Ankara’da gözaltına alındı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

T24’ün aktardığına göre, SPK’nın 23 Aralık 2025 tarihli bülteninde, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada, Bayramoğlu’na “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlamasının yöneltilmişti.

