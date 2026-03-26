Eski Ak Parti milletvekili ve MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Ak Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu hakkında karar verildi. Bayramoğlu, “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçundan tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı ve eski Ak Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu hakkında karar açıklandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bayramoğlu, “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçundan tutuklandı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

SPK’nın 23 Aralık 2025 tarihli bülteninde, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada, Bayramoğlu’na “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlamasının yöneltilmişti.

