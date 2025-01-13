Eski AKUT Başkanı Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada, eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki’nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmasına devam edildi. Mahruki, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, savcı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bugün yapılan duruşmada, tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatı hazır bulundu. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın da bulunduğu çok sayıda kişi duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma, kamuoyunun ilgisini çekerken, Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarına yönelik suçlamalar merak konusu oldu.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada savcı, Nasuh Mahruki’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, Mahruki’nin paylaşımlarının kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Mahruki, savcılığın iddialarına karşı savunmasında, sosyal medya paylaşımlarının yalnızca kişisel görüşlerini ve endişelerini dile getirdiğini belirtti. Ayrıca, Suriye’deki gelişmelerin kendisini doğruladığını savundu.

Mahruki’nin avukatı Şehmus Tekik ise savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme, avukata süre vererek duruşmayı 21 Şubat’a erteledi.

Duruşma sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka,

"Mahruki'nin kişiliğiyle bağdaşmayacak birtakım iddialarla yargılanıyor olması hepimiz için üzücüdür. Mahruki sorumlu vatandaş olarak gördüğü birtakım aksaklıkları dile getirmiştir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında halk arasında endişe, korku ve panik yaratma amacıyla hareket ettiği ifade ediliyor. Mahruki’nin paylaşımlarının aleni olması ve geniş kitlelerce görülmesi, eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirilmiş. Bunun yanı sıra, Mahruki hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan da soruşturma yürütülüyor.