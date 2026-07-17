Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nasuh Mahruki'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mahruki, burada savcılık makamına ifade verdi. Savcılık, ifade işlemlerinin tamamlanmasını takiben Mahruki'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, yapılan incelemelerin ardından Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın açılmasının ardından Mahruki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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