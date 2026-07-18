Eski Alman komutan Schönbach'tan tarihi itiraf: "Rusya-Ukrayna savaşı önlenebilirdi"

2022 yılına kadar Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan ve Alman Federal Savunma Bakanlığı bünyesinde üst düzey karar vericilere stratejik danışmanlık sağlayan Emekli Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya-Ukrayna savaşına ve küresel güvenlik krizlerine ilişkin stratejik bir değerlendirme yaptı. Küresel saflaşmaların ve jeopolitik güç kaymalarının yaşandığı bir dönemde, çatışmanın temel nedenlerine inen Schönbach, Batı sisteminin hatalarına dair ciddi özeleştirilerde bulundu.

''BATI, TARİHİ GERÇEKLERİ VE NEDENLERİ GÖZ ARDI ETTİ''

Batı'nın, özellikle de Almanya'nın, ülkelerin tarihi tecrübelerinin siyaseti ne kadar derinden etkilediğini unuttuğunu belirten Schönbach, Batı merkezli kibri eleştirdi. "Tipik Alman yaklaşımıyla tarihi süreçlerin nasıl değerlendirilebileceğini en iyi bizim bildiğimizi düşünüyoruz" diyen Schönbach, Donbas'taki çatışmaların kökenine dikkat çekti:

"Tarihi arka planı göz ardı etmek, çatışmanın nedenlerini daha derinlemesine ve her şeyden önce tarafsız biçimde incelemeyi reddetmek, bu silahlı çatışmanın ortaya çıkmasını mümkün kılan temel etkenlerden biri olmuştur."

''DİPLOMASİ OLSAYDI, SAVAŞ ÇIKMAZDI''

Uluslararası sistemdeki güçlü aktörlerin, süreci barışçıl yollarla çözmek için ellerinde yeterli fırsatlar bulunduğunu belirten Emekli Koramiral, faturayı salt bir tarafa kesmenin gerçekçi olmadığını vurguladı.

Savaşın patlak vermesinde tek bir tarafın suçlanamayacağının altını çizen Schönbach; karşılıklı saygıya dayanan ve eşitler arasında yürütülen bir diplomasinin, krizin tam ölçekli bir savaşa dönüşmesini engelleyebileceği ifade etti. Konuşmasında ayrıca; cehalet, tarihten ders alınmaması, güç odaklı politikalar ve hatalı risk değerlendirmelerinin mevcut 'soğuk çatışmayı' sıcak bir savaşa dönüştürdüğü belirtildi.

''SAHTE AHLAKÇILIK KITANIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR''

Tarafların sahadaki durumu yanlış değerlendirerek kendi kapasitelerini abartmalarının çatışmayı tırmandırdığına işaret eden Schönbach, asıl tehlikenin Avrupa'nın bu girdaba bizzat sürüklenmesi olduğunu belirtti. Çatışmayı kısa sürede sonlandırmak için gerçekçi adımların şart olduğunu savunan Schönbach, sözlerini şu kritik uyarılarla noktaladı:

"Ahlakçılık ve yanlış yönlendirilmiş idealizmin etkisi altında Batı'nın kendisini bu savaşın içine çekilmeye hazır hale getirmesi son derece büyük bir tehlikedir. Kıtanın genel refahı ve güvenliği; şu anki şartlarda görünüşe göre hiçbir tarafın kazanamayacağı bu savaşın süresiz biçimde devam ettirilmesinden daha büyük ve önemli bir değerdir."