Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Mahkemenin eski üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla fezleke hazırlayarak, haklarında dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları suçlamasıyla ayrı ayrı hazırlanan fezlekeler, haklarında dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Fezlekelerde, "FETÖ/PDY mensubu" olan, Anayasa Mahkemesi raportörlüğü de yapan eski yargı mensubu Recep Ünal'ın verdiği ifadede, "Anayasa Mahkemesi eski üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan'ın cemaat mensubu oldukları konusunda önceden bir bilgim yoktu. Bu üyelerle resmi görevim dışında cemaat mensubu olma çerçevesinde bir görüşmem olmadı. Ancak bu iki üyenin cemaat mensuplarının taraf olduğu bireysel başvuru dosyalarında hep muhalif olduklarını görünce cemaat mensubu olabilecekleri kanaatim kesinleşti. Ondan önce de cemaat mensupları arasındaki konuşmalarda bazı üyelerin cemaat mensubu olduğu kanaatini edinmiştim. Ancak kimler olduğunu bilmiyordum. Zamanla bu kararlardaki tavırları sebebiyle bu iki üyenin cemaat mensubu olabilecekleri kanaatim kesinleşti." ifadelerini kullandığı belirtildi.



FETÖ/PDY'nin Anayasa Mahkemesindeki mensupları aracılığıyla kararlara ve bunların yazılımına etki ettiği anlatılan fezlekelerde, Recep Ünal'ın, "nasıl hareket edileceğini, örgütün Anayasa Mahkemesi abisi olan raportör Selami Er'in örgüt mensubu üyelere bildirdiğini, Er'in bu görüşmelerden önce Yüksek Mahkemesi ve yüksek yargı imamlarıyla irtibata geçtiğini bildiğini" beyan ettiği aktarıldı.



Gizli tanık "Defne"nin de Altan ve Ercan'ın "bu yapı" içinde olduğunu bilgisinin yer aldığı fezlekelerde, savcılığın, örgütün "sivil imamı", "Tarık" kod adlı Ömer İnan'ın örgüt mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock yazışmalarının incelendiği, "sivil imam" İnan'ın, Yargıtay ve Danıştaydaki örgüt mensupları gibi Anayasa Mahkemesindeki örgüt mensuplarına da buradaki örgüt sorumlusu Selami Er aracılığıyla talimatlar verdiği vurgulandı.

Fezlekelerde, Altan'ın örgütteki kod isminin "Selahattin", Tercan'ın kod isminin ise "Ertan" olduğu bildirildi.



"Cumhurbaşkanının yargılanması konusuna çalışın" talimatı

ByLock yazışmalarına göre, yüksek yargı sivil imamı İnan'ın, 13 Eylül 2015'te ByLock'tan, o dönemde Anayasa Mahkemesi raportörü olan örgüt yöneticisi Selami Er'e, "Cumhurbaşkanının yargılanması konusunda çalışılması gerektiğini, bu hususu örgüt mensubu olan 'Bülent' kodlu Anayasa Mahkemesi raportörü Bahadır Yalçınöz'e de bildirdiğini, bu hususta başka cezacıların da çalışacağını belirttiği" kaydedilen fezlekelerde, şu ifadeler kullanıldı:

"FETÖ/PDY'nin Türkiye'de mevcut Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmak, görevini yapmasının engellemek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak, görevini yapmasını engelleyerek hedeflerine ulaşma istekleri örgütün kuruluşundan itibaren var olduğu bilinmektedir. Örgüt mensuplarının 15 Temmuz 2016 tarihinde amaçlarını gerçekleştirmek için çok önceden hazırlıklar yaptıkları da bilinmektedir. Bu görüşmede de örgütün yüksek yargı yapılanmasından sorumlu sivil imam Ömer İnan'ın Cumhurbaşkanının yargılanması konusunda çalışılması için Anayasa Mahkemesinde görev yapan mensuplarına talimat verdiği görülmektedir."



Altan'a örgütten "patates" hat

Fezlekelerde, FETÖ'nün talimatlarını yüksek yargı sivil imamlarına direkt olarak iletmedikleri belirtilerek, Altan ve Tercan ile irtibatın, örgütün Anayasa Mahkemesi abisi raportör Er aracılığıyla kurulduğuna dikkati çekildi.



ByLock yazışmalarında "sivil imam" Ömer İnan'ın Er aracılığıyla "Selahattin" kodlu Altan'a iletilmek üzere başkası adına tescilli telefon hattına (patates hat) ilişkin SIM kart gönderdiği bilgisinin paylaşıldığı fezlekede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan araştırmada söz konusu hattın sadece internet veri aktarımı için kullanıldığı, hattın Altan'ın lojmanının bulunduğu yerden sinyal verdiği ve Altan'ın kullandığı telefon hattıyla aynı zaman aralıklarında aynı yerdeki baz istasyonundan sinyal verdiğinin tespit edildiği anlatıldı.

FETÖ üyeleri tarafından gönderildiği bildirilen telefon hattının Altan tarafından sadece internetten yapılan haberleşmede kullanıldığı belirtildi.