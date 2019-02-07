Vatanseverlerin mücadelesiyle tarihin çöplüğüne atılan Ermeni soykırım iddialarını Fransa, yeniden gündeme getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etmesiyle ilgili yeni detay ortaya çıktı.
Macron'un konuşma yaptığı etkinlikte yanında eski ASALA Fransa sorumlusu Jean-Marc Toranyan'ın olduğu belirtildi.
Toranyan'ın şimdi Fransa Ermeni lobisi lideri olduğu ifade edildi.
ulusal.com.tr
Eski ASALA sorumlusu, yeni Fransa Ermeni Lobisi lideri Jean-Marc Toranyan'ın 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında olduğu belirtildi
Vatanseverlerin mücadelesiyle tarihin çöplüğüne atılan Ermeni soykırım iddialarını Fransa, yeniden gündeme getirdi.