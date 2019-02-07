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Eski ASALA sorumlusu, yeni Fransa Ermeni Lobisi lideri, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan eden Macron'un yanında

Eski ASALA sorumlusu, yeni Fransa Ermeni Lobisi lideri Jean-Marc Toranyan'ın 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanında olduğu belirtildi

Eski ASALA sorumlusu, yeni Fransa Ermeni Lobisi lideri, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan eden Macron'un yanında

Vatanseverlerin mücadelesiyle tarihin çöplüğüne atılan Ermeni soykırım iddialarını Fransa, yeniden gündeme getirdi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etmesiyle ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Macron'un konuşma yaptığı etkinlikte yanında eski ASALA Fransa sorumlusu Jean-Marc Toranyan'ın olduğu belirtildi.

Toranyan'ın şimdi Fransa Ermeni lobisi lideri olduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #asala #fransa #Macron #Ermeni lobisi
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Vatanseverlerin mücadelesiyle tarihin çöplüğüne atılan Ermeni soykırım iddialarını Fransa, yeniden gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü" ilan etti. Bu açıklamalara ilk tepki Ankara'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şiddetle kınıyoruz Türkiye için hiçbir hükmü yoktur" dedi. AKP Sözcüsü Çelik, "Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz." dedi
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