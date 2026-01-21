Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak hayatına son verdi.

Baykal’ın ölümünün ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Burçin Baykal’ın kardeşinin de geçtiğimiz yıl bir not bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

Burçin Baykal 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erkan Karaarslan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Baykal, 2023 yılında tahliye edilmişti.

Öte yandan Baykal’ın yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı da öğrenildi.