Eski Aydınspor Başkanı ve kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli U.K, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.