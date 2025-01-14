Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener tutuklandı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener,, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener tutuklandı
Yayınlanma:

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden aracıyla geçerken Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şener'in oğlu gözaltının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamil Şener'in Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği iddia edilmişti.

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da anneannesini öldürmüştü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına almış ve Şener, çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

abdüllatif şener
Günün Manşetleri
Bakan Mehmet Şimşek, sıcak para için Londra'da
Erdoğan'dan Haleva için başsağlığı
9 terörist etkisiz hale getirildi
Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu
Feci zincirleme kaza! 31 yaralı
5 şehirde FETÖ operasyonu
MSÜ'den teğmen görüntülerine ilişkin açıklama
6 tutuklama
Türkiye'nin Suriye politikası ne olmalı? PKK tehdidi nasıl ortadan kaldırılır?
Çok Okunanlar
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı… Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! Peki Bedia Ener Öztep kimdir? İşte hayatı…
Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor? Suriyelilere hastanelerde öncelik mi veriliyor?
9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu İstanbul'da Narkopan-7 operasyonu