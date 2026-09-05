Eski Bakan Denizolgun dosyasında deprem! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı

26 Ağustos’ta tanık sıfatıyla verdiği ifadede "ihbarı kimin yaptığını bilmediğini, ailenin özel hekimi olmadığını ve ölümü şüpheli görmediğini" savunan Demirkol’un beyanları; resmi 155 Acil Çağrı kayıtları, olay yeri tutanakları ve HTS baz verileriyle taban tabana zıt çıktı. Savcılığın art arda yönelttiği somut çelişkilere "Olayın üzerinden 10 yıl geçti, hatırlamıyorum, telefonumu ortada bırakmıştım" yanıtını veren Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi.

155 İHBARINI KENDİ TELEFONUNDAN YAPMIŞ: "BEN Mİ ARADIM HATIRLAMIYORUM"

Soruşturma dosyasındaki en kritik tespitlerden biri Riva Polis Merkezi Amirliği’nin hazırladığı 155 Acil Çağrı çözüm tutanağıyla gün yüzüne çıktı.

İlk ifadesinde ekipleri kimin aradığından habersiz olduğunu ve vefatı şüpheli bulmadığını öne süren Demirkol’un, aslında ihbarı bizzat kendi cep telefonundan gerçekleştirdiği belgelendi.

Kayıtlarda kendisini "ailenin hekimi" olarak tanıttığı ve ölümün "şüpheli" olduğunu bildirdiği saptanan Demirkol, savcılık sorgusunda "Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Telefonumu ortada bırakmıştım, çiftliğe gelip gidenlerden biri aramış olabilir" sözleriyle kendini savundu.

Polislerle olay gecesi defalarca görüştüğünü hatırlayıp ilk ihbarı neden hatırlamadığı sorulduğunda ise olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini ve baktığı hastaları dahi unuttuğunu iddia etti.

ÖZEL DOKTOR İDDİASINI REDDETTİ, TUTANAKLARDA "AİLE HEKİMİYİM" ÇIKTI

Demirkol’un doktor-hasta ilişkisine dair anlatımları da polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin resmi zabıtlarıyla çelişti.

Daha önce "Özel doktoru değildim, sadece birkaç kez muayene ettim" diyen Demirkol’un olay yerinde görevlilere kendisini "aile doktoru" olarak tanıttığı tutanaklara geçti.

Savcının bu yöndeki sorusuna "Maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum, bu tabirden ne kastedildiğini bilmiyorum" yanıtını verdi.

İKİ GÜN BOYUNCA BAZ VERMEDİ: HTS VERİLERİ YALANLADI

Savcılık makamı, Demirkol’un olay tarihindeki nerede olduğuna ilişkin beyanları ile HTS sinyal kayıtlarının uyuşmadığını belirledi.

Demirkol ilk ifadesinde olay günü Kısıklı’daki evinde bulunduğunu beyan etmişti.

Buna karşın teknik incelemede 6 Eylül 2016 saat 18.12’den 8 Eylül 2016 saat 17.46’ya kadar şüphelinin telefonunun Kısıklı bölgesinden hiçbir baz kaydı vermediği ortaya konuldu.

Demirkol baz verilerindeki tutarsızlığa "İki gün baz kaydımın olmaması mümkün değildir, evimdeydim, kayıtların neden böyle çıktığını bilmiyorum" cevabını verdi.

Öte yandan Demirkol’un çiftliğe vardığında maktulün zaten ölmüş olduğunu söylemesine karşın, 7 Eylül gecesi 21.16 ile 21.42 saatleri arasında Hisar Hastanesi adına kayıtlı sabit hatla peş peşe görüşmeler yaptığı tespit edildi. Demirkol bu görüşmelerin nedenini de hatırlamadığını söyledi.

HİLMİ TUNA KURİŞ VE ÇİFTLİKTEKİ İSİMLERLE ARDIŞIK ARAMALAR

Demirkol’un olay yerinde bulunan kişilere ilişkin anlatımları da olay yeri tutanaklarıyla çürütüldü.

İlk ifadesinde adrese gittiğinde yalnızca Murat Bayrak ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu iddia eden Demirkol’un aksine, resmi inceleme raporunda Hilmi Tuna Kuriş’in de adreste olduğu ve aynı gece saat 20.56’da çiftliğin bulunduğu baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi.

Demirkol ile Hilmi Tuna Kuriş arasında aynı gece saat 21.13 ve sonrasında art arda arama ve aranma kayıtları saptandı. Demirkol bu temaslar için de "Hilmi Tuna Kuriş ile konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum, gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Olay yerine adli tabip incelemesi sırasında Alihan Kuriş ile bir avukatın geldiği yönündeki tanık beyanları ve Demirkol’un 8 Eylül sabahı avukat Ahmet Yum ile yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda ise şüpheli doktor, söz konusu kişilerin olay yerine gelip gelmediğini ve telefon görüşmelerinin içeriğini hatırlamadığını öne sürdü.