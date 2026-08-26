Eski Bakan Denizolgun'un ölümünde 10 yıl sonra şok rapor! "Doğal değil şüpheli ölüm"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, otopsi video kayıtlarının yeniden incelenmesi neticesinde hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda "şüpheli ölüm" tespitinde bulunulduğunu duyurdu. Başsavcılık, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü açıkladı.

10 YIL SONRA DEĞİŞEN ADLİ TIP TESPİTİ

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından 17 Ekim 2016 tarihinde hazırlanan ilk raporda Denizolgun'un ölümü "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından otopsi videosunu mercek altına alan ATK uzmanı profesör, ölümün şüpheli olduğunu raporladı. Bu yeni tespit, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

"KAYIT YOK" DENİLEN OTOPSİ VİDEOSU AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık koordinasyonunda yürütülen yazışmalarda dikkat çekici bir ihmal ve usulsüzlük şüphesi belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde talep ettiği otopsi video kaydına ilk etapta "böyle bir kayıt yoktur" yanıtı verildi. Ancak aynı kaydın 18 Ağustos 2026 tarihinde bulunduğu bildirilerek savcılığa teslim edildiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine ilk raporda imzası bulunan doktorlar ile kaydı gizlediği iddia edilen ATK idarecisi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açıldı.

FETHİ KABİR YAPILDI, HTS VE TEREKE DOSYALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın çok yönlü genişletildiğini bildiren Başsavcılık, mezar açma (fethi kabir) işlemlerinin sonuçları, Riva Polis Merkezi'nin ilk müdahale tutanakları, geriye dönük HTS kayıtları ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki tereke dosyasına dair yazışmaların titizlikle incelendiğini vurguladı. Alınacak yeni ifadeler ve teknik deliller doğrultusunda tahkikatın kapsamının daha da genişleyeceği kaydedildi.