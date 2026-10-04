Eski Bakan Denizolgun’un otopsi videosu için “yok” denmişti: 3 Adli Tıp görevlisine iddianame

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanenin görevlisi Samet Çalışkan hakkında "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan kamu davası açılması talep edildi. Denizolgun'un 2016 yılında Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma yürütülüyordu. Şüphelilerin, otopsiye ait video kaydı bulunmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığına gerçeğe aykırı biçimde "video kaydı bulunmadığı" yönünde cevap verdikleri öne sürüldü.

İddianamede aktarılanlara göre soruşturma kapsamında Denizolgun'un otopsisine ait görüntü kayıtlarının olup olmadığını araştırmak için 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazıldı. Morg İhtisas Dairesi 12 Mart 2026 tarihli cevabında otopsiye ilişkin fotoğrafların bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılık 1 Haziran 2026'da yeniden müzekkere göndererek otopsiye ilişkin video ve fotoğraf kayıtlarını talep etti. Kurumun 5 Haziran 2026 tarihli cevabında, otopsi fotoğraflarının CD içinde gönderildiği belirtildi.

"VİDEO YOK" CEVABI VE FETHİ KABİR

Başsavcılık, 14 Temmuz 2026'da Adli Tıp Kurumuna bir yazı daha gönderdi. Gelen CD'de 145 fotoğraf bulunduğu tespit edilmişti; yazıda ayrıca video kaydı olup olmadığının araştırılması istendi. Morg İhtisas Dairesi 16 Temmuz 2026 tarihli cevabında otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2026'da fethi kabir kararı alındı, işlem ertesi gün, 19 Ağustos 2026'da gerçekleştirildi. Adli Tıp Kurumunun 18 Ağustos 2026 tarihli yazısında ise otopsiye ilişkin video kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Kayıtlar flash bellek ve CD'ye aktarılarak Başsavcılığa gönderildi.

3 GÖREVLİNİN İFADESİ ALINDI

İsmail Çoban, Çağdaş Köse ve Samet Çalışkan'ın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Adli Tıp Kurumunun 16 Eylül 2026 tarihli yazısıyla, şüpheliler hakkında idari soruşturma yürütüldüğü ve kınama cezası verildiğine ilişkin evraklar da dosyaya gönderildi.

Samet Çalışkan, sorgulama yaparak 145 fotoğrafı teslim ettiğini beyan etti. Çağdaş Köse, video kaydı olmadığı yönünde cevap verdiğini söyledi. İsmail Çoban ise video kaydı bulunmadığına dair müzekkereyi onayladığını ifade etti.

SAVCILIK 3 YIL İLE 8 YIL ARASI HAPİS İSTEDİ

İddianamede, şüphelilerin Adli Tıp Kurumunda çalışan kamu görevlileri olduğu ve bu nedenle Türk Ceza Kanunu uyarınca kamu görevlisi sayıldıkları belirtildi. Kurum yazışmaları, şüpheli beyanları ve 18 Ağustos 2026 tarihli, video kaydının bulunduğuna ilişkin kurum yazısı birlikte değerlendirildi. Bu değerlendirmeye göre şüpheliler, video kaydı bulunmasına rağmen Başsavcılığa gerçeğe aykırı cevap verdi.

Eylemlerin TCK'nın 204/2. maddesinde düzenlenen "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçu kapsamında kaldığı, haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu iddia edildi. Savcılık, Çağdaş Köse, İsmail Çoban ve Samet Çalışkan için bu suçtan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.