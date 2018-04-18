Son dakika haberleri: Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksek K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay bugün 12.00 sıralarında Fatih’e bağlı Sirkeci civarında yaşandı.



Sözcü'de yer alan habre göre; eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih’e bağlı Sirkeci’de bir kafede oturuyordu. Bu esnada kafeye gelen Yüksel K. isimli bir şüpheli bıçakla tarafından Ercan Vuralhan’a saldırdı.



Eski bakan boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Yüksel K. isimli yakalandı.



Olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor.







ERCAN VURALHAN KİMDİR?



Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara'dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti'nin Milli Savunma Bakanı oldu.



Sürekli düşmesiyle gündeme gelen ve 38 şehidin can verdiği Casa uçakları ihalesini açan bakan olarak da biliniyor.



2000 yılında Balıkesir Manyas’ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat’ a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle kayıplara karışan bakan, “Dolandırıcılık” ve “Çek Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü'ndeki TBMM misafirhanesinde kalan bakan olarak siyasi tarihe geçti.



Polisin tesadüfen Bakırköy’de gözaltına alıp; üzerindeki TBMM kimliğinde isminin “Ercan Vuralhan” olarak geçmesi, tutukluluk kararının ise “Mehmet Ercan Vuralhan” adına olması nedeniyle, serbest bırakılan bakandır.



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