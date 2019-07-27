Eski Bakan Işılay Saygın vefat etti

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın hayatını kaybetti. Saygın, 72 yaşındaydı

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.



Akciğer rahatsızlığı bulunan ve solunum yetmezliği teşhisiyle İzmir'de tedaviye alınan Saygın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ailesinin isteği üzerine Saygın'ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



Saygın, 4 Temmuz'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Eski Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, 51, 52, 54 ve 55. hükümetlerde görev almıştı.



ulusal.com.tr