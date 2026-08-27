Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz'a Bebek'teki evinde silahlı saldırı!

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un onursal başkanı merhum Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Beşiktaş Bebek'teki evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz'a Bebek'teki evinde silahlı saldırı!
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 İki bacağına 3 kurşun isabet eden ve gece saatlerinde acil ameliyata alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

BEBEK'TEKİ EVİNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş ilçesine bağlı lüks semtlerden Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bulunduğu sırada saldırganların hedefi olan Soner Yılmaz, bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İKİ BACAĞINA ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ, AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Soner Yılmaz'ın her iki bacağına toplam üç kurşun isabet ettiği tespit edildi. Gece yarısı acil operasyona alınan Yılmaz'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırgan veya saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

21 Ekim 1948 Trabzon Of doğumlu olan merhum Mehmet Ali Yılmaz, inşaat mühendisliği eğitiminin ardından Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı, uzun yıllar Trabzonspor Kulübü Başkanlığı ve 19. Dönem Trabzon Milletvekilliği görevlerini yürüttü. Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde Türk futbolunda devrim niteliğindeki "naklen yayın havuz sistemi"ni hayata geçiren Yılmaz, medya ve turizm sektöründe de önemli yatırımlara imza atmıştı. Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde vefat etmişti.

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