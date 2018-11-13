Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın (75) Sirkeci'deki bir kafede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, tutuklu sanık Yüksel Karababa'nın "haksız tahrikle kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Karababa ve avukatları katıldı. Maktul Vuralhan'ın yakınları ve avukatları ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada, maktul Vuralhan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden tanıklar dinlenildi.



Avukat tanık Nahide Lüleci, 2014 yılından itibaren Vuralhan'ın avukatlığını yaptığını söyledi. Maktulle ailecek görüştüklerini kaydeden Lüleci, şunları anlattı:



"2014'den itibaren Gana gibi Afrika ülkelerinden Türkiye'ye altın ve para geleceğini, büyük yatırımlar yapılacağını söylerdi. Benim de kendisinin danışmanı olmamı, kendi altyapıma istediğim kadar avukat almamı söyledi. Birkaç kez bu işler için para harcadığını, ama küçük eksiklikleri kaldığını söyler, benden de para isterdi. Verdiğim paraları geri alamadım. Kendisinin vadettiği paraları da alamadım. Huzurdaki sanığı maktulün yanında sürekli görüyordum. Onun da benim gibi maktule para verdiğini biliyorum. Bizi AVM'lere, kafelere çağırırdı. Orada konuşurduk. Ercan Bey, sanığa 'Bekle, ben sana büyük paralar vereceğim.' dediğine birkaç kez şahit oldum."



Maktul Ercan Vuralhan ile 2009 yılında tanıştığını belirten tanık Miktat Hallaç, mimar olduğunu söyledi. Geçmişte bakanlık yaptığı için Vuralhan'a saygı duyduğunu ifade eden tanık Hallaç, "Maktul, 'Yurt dışından para gelecek, ülkemize yatırım yapılacak. Sana ihtiyacım var.' derdi. Kendisine bugünün 5 milyonu kadar para verdim ancak zamanla bunun karşılığı olmadığını gördüm." diye konuştu.



Tanık Engin Koç, maktule vaatleri üzerine 50 bin lira verdiğini, vaatlerini yerine getirmeyince de Bakırköy Adliyesi'nde dava açtığını kaydetti. Dava açtıktan sonra da maktulün vaatleri nedeniyle 250 bin lira daha verdiğini belirten Koç, "Huzurdaki sanık benim 22 yıllık arkadaşım. Onun da maktule 3 milyon lira üzerinde para verdiğini biliyorum. O da verdiği paraları alamadı. Sanık, Ercan Vuralhan ile tanışmadan önce maddi durumu iyiydi. Fabrikası vardı. Aile hayatı da iş hayatı da Ercan Vuralhan ile tanıştıktan sonra bozuldu." dedi.



Savcı 18 yıla kadar hapsini istedi



Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, maktul Vuralhan'ın, sanık Karababa'dan toplamda 676 bin ABD doları aldığı, söz vermesine rağmen Karababa'nın ürettiği eşyaların yurt dışında satışı konusunda herhangi bir yardımda bulunmadığı ve sanığın işlerinin bozulduğu kaydedildi.



Sanığın tanıştıkları tarihten itibaren maktul Vuralhan'a çeşitli aşamalarda para verdiği, işlerinin de bozulması nedeniyle sinirlenerek haksız tahrik altında, yanında bulundurduğu kesici aletle maktulü 3 yerinden yaraladığı anlatılan mütalaada, yaralanma sonucu Vuralhan'ın öldüğü aktarıldı. Mütalaada, sanık Karababa'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.



Sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre ve tahliye talebinde bulundu.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karababa'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.