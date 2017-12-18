Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.



Önceki gün evinde hayatını kaybeden Yılmaz için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.



Mesut ve Berna Yılmaz çifti, cami avlusunda kurulan çadırda, taziyeleri kabul etti.



Daha sonra öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde imam, konuşmasının bir bölümünde, Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait "35 yaş" şiirinden dizeler okudu.



Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile aralarında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'inde aralarında bulunduğu, siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.



Öte yandan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz ailesine taziye dileklerini ilettikten sonra cenaze namazını beklemeden buradan ayrıldı.



Akşener çıkışta, bir gazetecinin, "Erken ayrılmanızın bir sebebi var mı? Bahçeli gelecek diye mi erken ayrılıyorsunuz?" sorusuna da "Yok, yok bir sebebi yok. Çok kalabalık ve karışık. Doğal olarak o nedenle camide de yer bulması mümkün değil kimsenin. O nedenle taziyelerimiz sunduk, ayrılıyoruz. Zaten o kalabalık da kimsenin birbirini görmesi mümkün değil. Yani Sayın Bahçeli geliyor mu? Ondan haberim yoktu." yanıtını verdi.



Yılmaz'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.