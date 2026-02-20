Eski başkan bahis sitesi sahibi çıktı: Futbol kulübüne ve mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis organizasyonundan sağlanan gelirlerin, kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; 3 şirkete, 1 futbol kulübüne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen 10 şüpheliden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.