Eski başkana yönelik taciz iddiasıyla gündeme gelmişti: 16 yaşındaki Tuana'yı hayattan koparan sürücü eski eniştenin çalışanı çıktı!

Giresun'da, eski CHP Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan 16 yaşındaki Tuana geçirdiği ağır trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tuana T.'nin yolun karşısına geçmek istediği sırada gerçekleşti. Giresun'dan Trabzon yönüne doğru ilerleyen Adem Hasbaş idaresindeki otomobil, 16 yaşındaki genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tuana T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından boynu kırıldığı tespit edilen ve durumu kritik olan genç kız, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

SÜRÜCÜ ESKİ ENİŞTENİN ÇALIŞANI ÇIKTI

Sürücü Hasbaş'ın, Görele'de faaliyet gösteren "Ziyade Restoran" isimli işletmede çalıştığı belirlendi. Restoranın sahibi Osman Akkoyun'un ise hakkında cinsel taciz davası bulunan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu anlaşıldı.

TACİZ DAVASI 24 NİSAN'DA GÖRÜLECEK

Hayatını kaybeden Tuana, bir süre önce eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden kendisine mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Hasbi Dede hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılmıştı. Tuana'nın müşteki sıfatıyla yer aldığı ve tutuksuz yargılamanın devam ettiği davanın bir sonraki duruşması 24 Nisan tarihinde yapılacak.