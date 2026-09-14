Eski belediye başkanının taciz davasında mağdurdu: 17 yaşındaki Tuana’nın ölümünde karar çıktı

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Adem Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray Torun, babası Ahmet Torun ve taraf avukatları katıldı.

SANIK BERAAT TALEP ETTİ

Duruşmada son savunmasını yapan Hasbaş, olayın kasten gerçekleşmediğini öne sürerek beraat talebinde bulundu. Sanık, olay anında genç kızı gördüğünü ancak aracın kontrolünü kaybettiğini anlatarak pişmanlık duyduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunmasının ardından sanık avukatı da savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı ve tutuklu sanık Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Ölümle sonuçlanan olay, 28 Mart 2026 tarihinde Görele ilçesinde meydana gelmişti. Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun hayatını kaybetmişti.

TACİZ DAVASININ MAĞDURUYDU

Hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un, İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin dosyasında mağdur olarak yer aldığı belirtildi. Dede, söz konusu davada daha önce 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.